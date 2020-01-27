Лучшие студентам ЯГСХА стали получателями именной стипендии от Россельхозбанка

Лучшим студентам Якутской государственной сельскохозяйственной академии вручены сертификаты на именную стипендию от Россельхозбанка.

В Якутской государственной сельскохозяйственной академии в рамках празднования Дня российского студенчества состоялось торжественное вручение именных сертификатов стипендиатам Россельхозбанка, обучающимся по направлениям Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Агроинженерия.

Напомним, что старт собственной стипендиальной программе Россельхозбанка был дан в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень», где Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов торжественно объявил о начале программы для студентов 54 вузов на 2019/2020 учебный год. Стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Одним из них стал ФГБОУ ВО ЯГСХА. Критериями отбора для получения именной стипендии на протяжении 12 месяцев являются высокая успеваемость, научная деятельность и публикации, обучение по сельскохозяйственным специальностям. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

В своей речи заместитель директора Якутского филиала Россельхозбанка Евгений Николаев отметил: «Цель стипендиальной программы – стимулирование творческой активности и интеллектуального потенциала студентов». Евгений Николаев поздравил стипендиатов, пожелал дальнейших успехов и новых свершений в учебной и научной деятельности.