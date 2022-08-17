Лучшие стрелки России собрались в честь Айаала Макарова

Гости «увезли» все золотые медали.

В эти выходные, с 13 по 14 августа в спортивно-стрелковом комплексе «Бэргэн» прошел открытый республиканский турнир по спортингу (дуплетная стрельба), в честь чемпиона Мира и Европы Айаала Макарова.

В соревнованиях приняло участие 83 спортсмена из 19 команд. На турнир прилетели спортсмены из Амурской, Брянской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Челябинской областей, Латвийской республики, Республики Хакасия, Краснодарского, Приморского, Хабаровского, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

Подтверждением того, какие мастера высокого уровня прибыли на турнир является то, что по итогам соревнований ни один представитель республики не сумел взойти на высшую ступень пьедестала почета.

По итогам двухдневных баталий результаты соревнований распределились следующим образом:

Мужчины-ветераны:

Лубяный Александр (Смоленская область) Сафин Ильдар (Липецкая область) Киселев Андрей (Тюменская область)

Женщины:

Киренская Ирина (Латвийская Республика) Миронова Нонна (Республика Саха (Якутия) Корюкина Евгения (город Санкт-Петербург)

Мужчины, в категории «С»:

Калашников Александр (Амурская область) Черкашин Олег (Республика Саха (Якутия) Титович Юрий (Республика Саха (Якутия)

Мужчины, в категории «В»:

Пузырников Илья (Новосибирская область) Местников Николай (Республика Саха (Якутия) Ли-фу-сай Иван (Республика Саха (Якутия)

Мужчины, в категории «А»:

Горяйнов Денис (Оренбургская область) Гончаров Олег (Новосибирская область) Кобяков Николай (Республика Саха (Якутия)

Мужчины, «Суперфинал»:

Горяйнов Денис (Оренбургская область) Гончаров Олег (Новосибирская область) Лубяный Александр (Смоленская область)

В командном зачете: