06.12.2022
19:23
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Спорт

Лучшие спортсмены по национальным видам спорта 2022 года

Лауреаты Ассоциации «САХААДА-СПОРТ» 2022

Лучший спортсмен – Якутские национальные прыжки • Олесова Валерия Эдуардовна – Хангаласский улус

Лучший спортсмен – Мас-рестлинг • Саввин Дмитрий Александрович – Томпонский улус

Лучший спортсмен – Борьба хапсагай • Румин Александр Олегович – Намский улус

Лучший спортсмен – Северное многоборье • Созонов Алексей Гаврилович – Среднеколымский-Нерюнгринский

Лучший спортсмен – Национальные настольные игры • Попов Владислав Дмитриевич

Лучший спортсмен – Национальное многоборье РС(Я) • Уваровский Алексей Егорович – Кобяйский улус

Лучший спортсмен – Гиревой спорт РС(Я) • Попов Егор Егорович – Чурапчинский улус

Лучший спортсмен – Стрельба из традиционного лука РС(Я) • Сидорова Ньургустаана Гаврильевна – Горный улус

Лучший спортсмен – Конные скачки • Гаврильев Семен Михайлович – Мегино-Кангаласский улус

Лучший тренер • Дьячковский Василий Николаевич – гиревой спорт

Лучший судья Багдарын Кэскил Ньургун уола – Хангаласский улус, мас-реслинг

Лучший организатор • Сивцева Анжела Михайловна – Федерация национальных настольных игр

Меценат года • Нестеров Вячеслав Анатольевич – генеральный директор НХЗ-груп, Хангаласский улус

Лучший журналист • Суханов Максим Владимирович – Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары

Лучшая улусная федерация • Федерация национальных настольных игр Сунтарского улуса – руководитель Мария Васильевна Васильева

За вклад в развитие национальных видов спорта • Чиркоев Иван Иванович – Чурапчинский улус, якутские прыжки • Спиридонов Сергей Григорьевич – Верхневилюйский улус, гиревой спорт

Спонсор года • АО «Алмазы Анабары», генеральный директор Маринычев П.А.

Лучший организатор детского спорта • Федорова Вера Николаевна – Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары,

сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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