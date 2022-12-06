Лучшие спортсмены по национальным видам спорта 2022 года
Лауреаты Ассоциации «САХААДА-СПОРТ» 2022
Лучший спортсмен – Якутские национальные прыжки • Олесова Валерия Эдуардовна – Хангаласский улус
Лучший спортсмен – Мас-рестлинг • Саввин Дмитрий Александрович – Томпонский улус
Лучший спортсмен – Борьба хапсагай • Румин Александр Олегович – Намский улус
Лучший спортсмен – Северное многоборье • Созонов Алексей Гаврилович – Среднеколымский-Нерюнгринский
Лучший спортсмен – Национальные настольные игры • Попов Владислав Дмитриевич
Лучший спортсмен – Национальное многоборье РС(Я) • Уваровский Алексей Егорович – Кобяйский улус
Лучший спортсмен – Гиревой спорт РС(Я) • Попов Егор Егорович – Чурапчинский улус
Лучший спортсмен – Стрельба из традиционного лука РС(Я) • Сидорова Ньургустаана Гаврильевна – Горный улус
Лучший спортсмен – Конные скачки • Гаврильев Семен Михайлович – Мегино-Кангаласский улус
Лучший тренер • Дьячковский Василий Николаевич – гиревой спорт
Лучший судья Багдарын Кэскил Ньургун уола – Хангаласский улус, мас-реслинг
Лучший организатор • Сивцева Анжела Михайловна – Федерация национальных настольных игр
Меценат года • Нестеров Вячеслав Анатольевич – генеральный директор НХЗ-груп, Хангаласский улус
Лучший журналист • Суханов Максим Владимирович – Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары
Лучшая улусная федерация • Федерация национальных настольных игр Сунтарского улуса – руководитель Мария Васильевна Васильева
За вклад в развитие национальных видов спорта • Чиркоев Иван Иванович – Чурапчинский улус, якутские прыжки • Спиридонов Сергей Григорьевич – Верхневилюйский улус, гиревой спорт
Спонсор года • АО «Алмазы Анабары», генеральный директор Маринычев П.А.
Лучший организатор детского спорта • Федорова Вера Николаевна – Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары,
сообщает тгк «Спорт Якутии»
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