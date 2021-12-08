Лучшие спортсмены года по мнению «Сахаада-спорт»

Стало доброй традицией и значительным событием для якутского спорта определение лауреатов «Сахаада-спорт» из числа наиболее ярких спортсменов, тренеров и организаторов. Этот год не стал исключением, и на днях в «Республиканском центре национальных видов спорта им. В. Манчаары» состоялось заседание Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт», на котором были определены лауреаты 2021 года.

В работе заседания под председательством Михаила Ершова приняли участие директор ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», I вице-президент ассоциации «Сахаада-спорт» Гаврил Мохначевский, заместитель директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» Степан Павлов, начальник отдела развития национальных видов спорта ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» Анжела Сивцева, а также представители федераций по национальным видам спорта: Василий Дьячковский, Иван Белолюбский, Максим Ойогостуров, Андриан Захаров и другие.

Заслушав информацию Анжелы Сивцевой и обменявшись мнениями по предложенным кандидатурам, участники заседания путем голосования определили лауреатов.

Так, по итогам 2021 спортивного года обладателями премии «Көмүс мүhэ» стали:

— «Лучший спортсмен 2021 года» — Николай Матаннанов, мастер спорта РС(Я) по якутским прыжкам, национальному многоборью и северному многоборью. Двукратный абсолютный чемпион по национальному многоборью «Игры Манчаары» 2017, 2021 и двукратный серебряный призер финального этапа «Игры Дыгына» 2018, 2021.

— «Лучший тренер 2021 года» — Иван Белолюбский, мастер спорта России по мас-рестлингу, мастер спорта по национальному многоборью, мастер спорта по борьбе хапсагай, тренер по национальному многоборью, воспитавший победителей и призеров Игр Манчаары -21, чемпионов и призеров России и республики по национальному многоборью и мас-рестлингу.

— «Лучшая федерация 2021 года» — Федерация по национальным настольным играм Республики Саха (Якутия).

— «За вклад в развитие национальных видов спорта» — Гурьев Иван Маркович, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. Автор спортивных упражнений «Белка ВПп», «Куропатка», «Бэргэн».

—«Лучший организатор детского спорта» — Атласова Саргылана Егоровна, член Стрелкового Союза России, судья республиканского уровня по пулевой стрельбе, организатор соревнований по пулевой стрельбе для учащихся республики.