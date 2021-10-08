Лучшие сотрудники НВК САХА награждены с 58-летием якутского телевидения

58 лет тому назад, а именно 8 октября 1963 года вышла в эфир первая регулярная программа на якутском телевидении «Говорит Якутск».

Программу торжественного вечера вели автор сценария Юрий Дерфель и в то время молодая сотрудница якутского радио Лира Белолюбская, которая одинаково успешно вела телепередачи на якутском и русском языках.

Над запуском этого сложного технологического комплекса днями и ночами трудились связисты во главе с Ефимом Федоровичем Дроздовым, который впоследствии стал директором Радиотелецентра.

За 58 лет якутское телевидение развивается наравне с другими регионами.

Сегодня Национальная вещательная компания имеет 3 телеканала, радиостанцию, активно ведут социальные сети.

НВК Саха знают во всех регионах России, как крупнейшую развивающуюся компанию, которая не стоит на месте. Региональное телевидение, которое снимает собственные сериалы. И которая стала первой среди регионов, чье мобильное приложение скачали более 59 019 пользователей.

Якутское телевидение смотрят не только в республике, но и далеко за его пределами.

В 58 год якутского телевидения, в прямом эфире утренней передачи «Сана Кун» состоялось награждение лучших сотрудников компании.

Премия учреждается в целях сохранения добрых традиций, преемственности в деле профессионального роста НВК «Саха», развития корпоративного духа, увековечивания имен профессионалов, стоявших у истоков развития якутского телевидения.

Премию почетного радиста СССР Ефима Федоровича Дроздова по итогам телевизионного сезона получила начальник отдела АСБ-5 Технической дирекции Степанова Алена Степановна. Алена Степановна многократно участвовала в проведении особо важных программ, программ с нестандартным технологическим решением. Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, охотно передает знания коллегам

Премия Сергея Курбановича Таюрского вручена телеоператору Дирекции эфирного вещания Жараеву Илье Николаевичу.

Многолетний и плодотворный труд Ильи Николаевича Жараева оценен по достоинству. Член союза журналистов России с 2006 года, член «Русского географического общества» с 2016 года. Снятые Ильей Жараевым сюжеты отличаются продуманной композицией в кадре, хорошим световым решением и динамикой. Над любой телевизионной передачей он работает тщательно, с большой самоотдачей, используя в творчестве все возможности современных телевизионных технологий.

Премия одной из самых любимых не только народом, но и всеми телевизионщиками ведущей, автора и ведущей передач «Кэл, олор, сэьэргэьиэх», «Ытык дьоммут ыллыктаах тыллара» Елены Степановны Мироновой заслуженно получила начальник отдела выпуска Программной службы Елизавета Эдуардовна Егорова.

В Национальной вещательной компании «Саха» Елизавета Эдуардовна начала трудовую деятельность в 1997 году. С самого начала своей деятельности на телевидении Елизавета Эдуардовна заявила о себе, как вдумчивый, творчески мыслящий полноправный соавтор таких передач, как «Вакантное место», лингвистический конкурс «Джуманджиленд», «Дьол түһүлгэтэ», «Сергелях-экспресс», «Сэргэлээх уоттара», прямые эфиры, трансляции «Школа абитуриента», тележурнал «Вестник образования», «Педагогическая дума». Была руководителем студии «Сергелях».

За время работы она зарекомендовала себя как руководитель, который способен оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, решать сложные вопросы, правильно расставлять приоритеты организации, отстаивать свое решение и доводить до завершения. Доказала свои способности в организации телевизионного производства, в том числе творческие способности.

Звания «Отличник телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) присуждены телеоператору Дирекции эфирного вещания Александру Александровичу Жукову и архивариусу Дирекции телеканала «Якутия 24» Анисие Васильевне Ефремовой.

Анисия Васильевна – хранитель истории Якутского телевидения. В эпоху ее работы Комитет преобразован в Госнацтелерадиокомпанию, затем в Национальную вещательную компанию «Саха». На ее глазах наша компания росла и развивалась, менялась технология и методы работы. Анисия Васильевна вместе с требованием времени успешно осваивает новые технологии. В данное время работает в автоматизированной «фабрике новостей», в системе «Cinegy». В работе архивариуса как нельзя кстати пришлись ценнейшие навыки работы редактором, богатый опыт общения с людьми, знание всех известных деятелей республики

Сегодня в 19:15 в телевизионной интеллектуальной игре «Еркен Ей» с Георгием Белоусовым, примут участие сотрудники, которые создают рейтинговые якутские сериалы.