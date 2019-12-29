Лучшие школьники Якутии вернулась с Кремлёвской ёлки

Делегация Якутии в составе 30 лучших учеников республики, показавшие высокие результаты в учебе, творческих конкурсах и спорте, вернулась из Москвы с главной Ёлки страны, которая проходила в Государственном Кремлевском дворце.

В состав делегации лучших школьников Якутии вошли дети из 20 районов и города Якутска. В качестве сопровождения выступили педагогические и медицинские работники Центра «Сосновый бор».

«Участники Кремлевской ёлки до поездки с 16 декабря находились в Центре «Сосновый бор», где для них был организован досуг — занятия по дополнительному образованию, развлекательные и медицинские мероприятия. В Москве детям была предложена насыщенная празднично-познавательная программа. На этот раз школьники из Якутии имели возможность подробно ознакомиться с достопримечательностями столицы, погрузиться в праздничную атмосферу. Мы благодарны всем ведомствам за слаженную работу по сохранению жизни и здоровья, безопасности детей, Штаб управления делами Президента Российской Федерации, Московскую федерацию профсоюзов, министерство образования и науки Якутии, Правительство Республики Саха (Якутия) за поддержку детей и организацию данного мероприятия. Ребята получили незабываемые впечатления от поездки и воодушевлены на новые вершины!», — отметила Дария Петухова, руководитель делегации Республики Саха (Якутия) общероссийской Кремлевской Ёлки, методист отдела Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Своими эмоциями и впечатлениями поделились сами участники Кремлевской ёлки:

Кириллина Сабия, ученица 5 класса Кюкяйский СОШ Сунтарский улус:

— Мы провели три волшебных дня в центре нашей страны. Я эти дни очень ждала и рада, что мне выпала честь представить свой улус на Кремлевской ёлке. Мне понравилось в музее — экспериментариуме, там очень многое узнала и открыла для себя. Также в Москвариуме спектакль был очень хорошим с участием касатиков, дельфинов и морских львов. В поездке я обрела много новых друзей. Спасибо любимой республике за эту поездку!

Старостина Ангелина, ученица 4 класса Батагайская СОШ Верхоянский район:

— Это была моя первая поездка в Москву. Было очень волнительно, когда я узнала, что еду на Кремлевскую Ёлку! Я учусь на 5 и активно участвую в разных конкурсах. Запомнились экскурсии и само представление в Кремлёвском зале — будто попала в сказку! Я никогда не забуду эти волшебные дни!

Арина Бондарева, ученица 4 класса школы посёлка Жатай:

— Я учусь в школе №2 им. Дениса Хресановича Скрябина. Рада, что я полетела в Москву! В начале думала, что ни с кем не подружусь, а получилось всё наоборот! Я познакомилась со всеми. Время пролетело отлично. Когда впервые увидела Красную площадь, я не поверила, что я в Москве! А когда уезжала домой по приезду я тихо плакала, потому что думала, что мы больше не увидимся.

Отзывы написали и родители школьников:

«Огом бугун сарсыарда Москваттан котон кэллэ. Наьаа уорбут, астыммыт, элбэги билбит, кэпсээнэ элбэх. Бу уорулээх тугэннэри бэлэхтииргэ кыттыспыт бастакы учууталларбытыгар Лариса Петровнага, Люция Николаевнага, 3, 4 кылааска кыьаммыт-такайбыт учууталбытыгар Анна Александровнага, билигин илдьэ сылдьар Акулина Ивановнага, предметниктарбытыгар, оскуолам коллективыгар, салайааччыларбар Татьяна Дмитриевнага, Василина Васильевнага, УМС улэьиттэригэр (оьуоба эппиэттинэстээх Евдокия Григорьевнага), «Сосновай бор» улэьиттэригэр, Уорэгэрии Министерствоватыгар, Москвага корон-истэн, аралдьытан илдьэ сылдьыбыт бары салайааччыларбытыгар, эьиэхэ барыгытар ис сурэхпититтэн махтал диибит, кэлэн иьэр Саньа Дьылга оссо урдук ситиьиилэри багарабыт, санаагыт туоллун, тус олоххутугар дьолу, тапталы, ойдоьууну. Доруобай, дьоллоох буолун!» Айсен уонна А.Н. Антоевтар.

«Спасибо руководителям! Это тоже труд, столько детей везти, взять на себя ответственность и в целости сохранности привезти обратно!».

«Спасибо всем руководителям, сотрудникам «Соснового бора», МОиН РС(Я) за незабываемые впечатление, за радость, новогоднее чудо! Всех с наступающим, исполнения желаний, ещё больших свершений, семейного благополучия!».

«Спасибо всем руководителям! У ребенка только положительные эмоции! А это главное для родителя. Желаем в Новом году успехов, удач, здоровья, счастья, благосостояния!».

«Выражаем руководителям свою благодарность! Ребенок очень доволен, без умолку рассказывает. Дети счастливы, и это самое главное. С наступающим всех с Новым годом!».