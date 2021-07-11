11.07.2021
20:56
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Спорт
Лучшие прыгуны Игр Манчаары получили по автомобилю!
Заранее было объявлено, что лучшие в якутских национальных прыжках получат автомобиль, учрежденный Федерацией национальных прыжков Якутии. И вот сегодня знаменательное событие состоялось.
Абсолютной чемпионке Игр Манчаары по якутским прыжкам среди девушек Валерии ОЛЕСОВОЙ из Хангаласского улуса сделали сюрприз — ей вручили ключи от автомобиля за высокие результаты, сообщает аккаунт «Спорт Якутии».
Федерация национальных якутских прыжков также вручила ключи от второго авто победителю среди мужчин Каю АДАМОВУ из команды Горного улуса, который планомерно шел к своей победе.
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