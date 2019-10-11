Лучшие из лучших: итоги соревнований среди огнеборцев

Вчера на базе учебно-тренировочного полигона ФПС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)» в рамках месячника гражданской обороны прошли соревнования по функциональному пожарно-спасательному силовому многоборью. Лучших огнеборцев Якутска определяли среди 8 команд Федеральной противопожарной службы МЧС России и Государственной противопожарной службы РС (Я).

Мероприятие прошло в 5 этапов, каждый из которых состоял из трех упражнений. Пожарные выполнили упражнения с гирями и штангой, соревновались в ударах кувалдой об покрышку, кантовали покрышки от тяжелой техники. Одним из самых зрелищных упражнений стало перемещения автомобиля «УАЗ» с помощью каната.

По итогам первенства первое место заняла команда пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «5 ОФПС по РС (Я)», второе место заняла команда специализированной пожарно-спасательной части, замкнула тройку лидеров команда пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «5 ОФПС по РС (Я)».

Добавим, что выигравшая команда будет представлять огнеборцев Якутска на республиканских соревнованиях.

Пожарно-спасательный спорт, функциональное многоборье пожарных и спасателей – необычайно впечатляющие спортивные события. Это демонстрация физической силы, выносливости и высокого профессионального мастерства пожарных-спасателей МЧС России.

Новый вид многоборья, основанный на принципах кроссфита (силовые нагрузки и интенсивность упражнений), пока не имеет официального статуса. Из года в год организаторы и участники чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту совершенствуют программу финальных состязаний, стараясь подарить зрителям как можно больше позитивных эмоций и незабываемых моментов.

Так, в 2011 г. на VII Чемпионате мира немецком г. Котбус, который известен особой любовью горожан к спорту, сборная башня для забегов пожарных-прикладников была развернута прямо в центре города.

Финал XI Чемпионата мира в 2015-м в Санкт-Петербурге состоялся на Дворцовой площади – главной площади северной столицы России.

Турецкий Измир, где в 2017 г. проходил XIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, и вовсе поразил спортсменов и зрителей праздничным размахом. Полуфинальные и финальные забеги, которые прошли в Парке культуры и повсюду транслировались на широкоформатных экранах, стали частью торжественного открытия.