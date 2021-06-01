Лучшие фотографы-почитатели книг живут в Якутии!

31 мая сетевое издание SakhaLife.ru и Национальная библиотека РС(Я) наградили победителей фотоконкурса «Моя библиотека».

В конкурсе было две номинации: «Библиотека, в которую я хожу» и «Моя личная библиотека». Мы рады отметить, что на конкурс поступило огромное количество заявок со всей республики.

Лучших фотографов (и почитателей бумажных книг!) мы наградили символическими призами – конечно же, книгами.

Следует отметить активность жителей Усть-Майского района – целых два победителя конкурса проживают в поселке Солнечный. Это Наталья Кравченко и Юнармейский отряд «Единство» МБОУ «Солнечнинская СОШ». К сожалению, они не смогли приехать на награждение, но, думаем, их представительница обязательно передаст им дипломы и призы.

Ну, а главные наши победители – это Светлана Слепцова со своей матерью Екатериной Атласовой из села Хонуу Момского района и Николай Неустроев из села Себян-Кюель Кобяйского района.

За Николая приз – книгу о шаманах – получила его мама.

Светлана Слепцова тоже не смогла, к сожалению, приехать. Главный редактор издания София Булчукей передала для нее книгу Сайа с автографом.

Третье место поделили между собой 85-летняя Зоя Васильевна Егорова из села Чаппанда Нюрбинского района и 12-летний Павел Егоров из Якутска. Поздравляем!

Хочется выразить благодарность всем участникам нашего конкурса, которые рассказали нам о своей любви к чтению, прислали фотографии своих книг и любимой библиотеки.