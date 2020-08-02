Лучшие фильмы-головоломки

Вам надоели скучные предсказуемые сюжеты и хочется чего-то необычного и захватывающего? Тогда наша подборка для вас. Мы собрали в одном месте 4 лучших фильма-головоломки, которые будут держать в напряжении до последнего кадра. Запасайтесь попкорном и попробуйте разгадать сюжетные тайны раньше, чем это сделают герои лент! Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

Ловушка разума

Главный герой фильма https://www.ivi.ru/watch/423017 Фрэнк — преуспевающий юрист в страховой компании. Работу свою он не любит, но очень ждет повышение. Только вот продвижение по должности досталось Фрэнку не самым лучшим путем: он нашел лазейку, с помощью которой лишил выплат семью погибшего мужчины. Чтобы отметить это событие, Фрэнк с другом отправляются в бар, где пробует неизвестный наркотик. Теперь ему всюду мерещатся демоны и потусторонние силы. Вот только с наступлением утра действие наркотика не прекращается….

Хижина в лесу

Группа студентов отправляется в лесной домик, чтобы как следует оторваться. Молодые люди запасаются алкоголем и предвкушают безбашенные выходные в уединенной хижине. Вот только планам студентов не суждено сбыться. Под видом обычного лесного дома замаскирована секретная лаборатория. Работники этого места каждый год заманивают туда молодых людей, чтобы столкнуть их лицом к лицу с ужасными монстрами. А все для того, чтобы потом использовать кровь убитых в древних обрядах по темному колдовству.

Фильм https://www.ivi.ru/watch/107396 доступен к просмотру уже сейчас.

Красивый, плохой, злой

Тед — невероятно красивый, обаятельный парень. Он галантен, заботлив и очень внимателен — просто мечта любой девушки. Так думает и Лиз, с которой Тед знакомится в баре. Между ними сразу вспыхивает роман. Тед очаровывает не только Лиз, но и ее маленькую дочь. Романтическую идиллию нарушают только новости полиции, в которых сообщают, что в округе начинают пропадать молодые девушки. Внезапно Тед оказывается в числе главных подозреваемых. И даже Лиз, которая не верила в его вину, начинает замечать что-то странное…

Достать ножи

Харлан Тромби — писатель-миллиардер. Во время празднования его 85-летнего юбилея в роскошном особняке собирается вся семья. Но шумное торжество заканчивается трагедией: Харлана находят в своем кабинете мертвым. Причина смерти — ножевое ранение в горло. Врачи и полиция уверены, что это самоубийство, но на место преступления прибывает известный сыщик Бенуа Бланк. Он с первых минут понимает, что в этом доме все не так радужно, как кажется со стороны: мотив на убийство был у каждого гостя той вечеринки.