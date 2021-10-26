Лучшие эксперты России собрались на Вятке

На минувших выходных завершил работу XI Гражданский форум Кировской области, в работе форума приняла участие эксперт из Якутии, руководитель Ресурсного Центра «СПАС», Лауреат премии ТЭФИ-РЕГИОН 2015, Анжелика Тупицына.

Центральная тема — «Национальные проекты и общество – потребление, соучастие или управление».

За 2 дня на площадке Форума состоялась работа 19 секций, прошли мастер-классы и дискуссии, обмен опытом. Состоялся круглый стол с презентацией региональных проектов «Экология культуры» где модератором выступила Алла Ларина, исполнительный директор Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Михаил Курашин, эксперт Регионального ресурсного центра поддержки СОНКО при Правительстве Кировской области.

Форум, организованный Общественной палатой Кировской области, Вятским государственным университетом при поддержке Правительства Кировской области, проходит с 2010 года.

— Форум, это самое значимое событие общественной жизни региона, он собирает на своих площадках лучших представителей некоммерческого сектора — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, открывая пленарное заседание форума.

Всего в мероприятиях Форума приняло участие более 1000 человек, были приглашены и ведущие эксперты из других регионов.

Анжелика Тупицына, эксперт из Якутии, руководитель Ресурсного Центра «СПАС», Лауреат премии ТЭФИ-РЕГИОН 2015, провела мастер-класс «Медиапланирование в НКО и работа в информационной среде». Выступая на закрытии Анжелика Тупицына отметила значимость форума в формировании институтов гражданского общества России.