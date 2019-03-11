Лучшее место для семейного отдыха

Для тех кто ещё не определился, где провести свой семейный отдых, представляем Вам лучший турецкий отель: Eftalia Ocean resort & Spa 5* 🌴 Отель построен 2017 году и расположен на первой линии моря.

Общая площадь территории составляет 60 000 м, своим гостям отель предлагает номера на высшем уровне не только в основном здании, но и отдельные виллы с собственным выходом в бассейн.

Одно из главных преимуществ отеля — это ОГРОМНЫЙ АКВАПАРК для взрослых и детей. С огромным количеством бассейнов, водных горок и аттракционов.

В отеле представлены рестораны разных кухонь: Турецкая, Азиатская и Итальянская

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TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95,8-964-420-93-96

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

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