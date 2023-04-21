Горы — это величественные каменные исполины, манящие нас своей неповторимой красотой и заставляющие осознать себя крошечной песчинкой в этом огромном мире. Захватывающие виды горных пейзажей привлекают внимание любителей активных видов спорта и обыкновенных путешественников, обожающих природу. Как гласит строчка из известной всем песни, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Сегодня мы наглядно покажем, куда именно в Якутии стоит отправиться, чтобы проникнуться любовью к вершинам не меньше, а то и больше Владимира Высоцкого, автора той самой знаменитой фразы.

Фотограф Роман Бочков опубликовал видео с величественными скалами Еланки.

«В районе с.Еланка, что между Улахан-Ан и Тит-Ары на берегу находятся скалы, образовавшиеся в результате понижения уровня воды в древности и выветривания скальных пород. Помимо самих скальных выступов тут образовались пещеры, возле некоторых из них обнаружены наскальные рисунки древних поселенцев».