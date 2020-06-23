Лучшая якутская детская национальная одежда: любуемся фото
В дистанционном конкурсе, посвящённом национальному празднику «Ысыах Туймаады — 2020», который нынче прошёл в онлайн — формате, приняли участие 30 детей и подростков от 3 до 16 лет.
Многообразие ярких, красочных национальных костюмов приятно радовало глаз на протяжении всего конкурса.
1. Лауреат I степени
Григорьева Ирина, 12 лет
Название модели: Якутский стилизованный детский наряд
Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна
2. Лауреат II степени
Павлов Виталий, 10 лет
Название модели: Якутский национальный костюм
Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна
3. Лауреат III степени
Григорьева Айла, 4 года
Название модели: Детский стилизованный якутский наряд
Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна
4. Дипломант I степени
Алексеева Арина, 7 лет
Название модели: Якутская национальная одежда
Автор модели: Алексеева Капитолина Васильевна
5. Дипломант II степени
Петрова Эдита, 16 лет
Название модели: Якутский женский костюм
Автор модели: Карсанаева Татьяна Николаевна
6. Дипломант III степени
Ляшеев Марк, 6 лет
Название модели: Авангардный национальный костюм Ньургун Боотур
Авторы модели: Ляшеева Надежда, Ляшеев Василий, Тонких Марина
Приз зрительских симпатий:
Павлов Виталий, 10 лет
Название модели: Якутский национальный костюм
Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна
Поздравляем победителей и призеров конкурса! Благодарим всех участников за активное участие, любовь и уважение к национальному костюму, культуре и традициям народа саха. Желаем всем участникам дальнейших успехов!
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