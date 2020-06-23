Лучшая якутская детская национальная одежда: любуемся фото

В дистанционном конкурсе, посвящённом национальному празднику «Ысыах Туймаады — 2020», который нынче прошёл в онлайн — формате, приняли участие 30 детей и подростков от 3 до 16 лет. Многообразие ярких, красочных национальных костюмов приятно радовало глаз на протяжении всего конкурса. 1. Лауреат I степени Григорьева Ирина, 12 лет Название модели: Якутский стилизованный детский наряд Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна 2. Лауреат II степени Павлов Виталий, 10 лет Название модели: Якутский национальный костюм Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна 3. Лауреат III степени Григорьева Айла, 4 года Название модели: Детский стилизованный якутский наряд Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна 4. Дипломант I степени Алексеева Арина, 7 лет Название модели: Якутская национальная одежда Автор модели: Алексеева Капитолина Васильевна 5. Дипломант II степени Петрова Эдита, 16 лет Название модели: Якутский женский костюм Автор модели: Карсанаева Татьяна Николаевна 6. Дипломант III степени Ляшеев Марк, 6 лет Название модели: Авангардный национальный костюм Ньургун Боотур Авторы модели: Ляшеева Надежда, Ляшеев Василий, Тонких Марина Приз зрительских симпатий: Павлов Виталий, 10 лет Название модели: Якутский национальный костюм Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна Поздравляем победителей и призеров конкурса! Благодарим всех участников за активное участие, любовь и уважение к национальному костюму, культуре и традициям народа саха. Желаем всем участникам дальнейших успехов!

Фото: Детский (подростковый) Центр Источник: Детский (подростковый) Центр

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