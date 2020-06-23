23.06.2020
15:10
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Культура & Образование

Лучшая якутская детская национальная одежда: любуемся фото

В дистанционном конкурсе, посвящённом национальному празднику «Ысыах Туймаады — 2020», который нынче прошёл в онлайн — формате, приняли участие 30 детей и подростков от 3 до 16 лет.

Многообразие ярких, красочных национальных костюмов приятно радовало глаз на протяжении всего конкурса.

1. Лауреат I степени

Григорьева Ирина, 12 лет

Название модели: Якутский стилизованный детский наряд

Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна

2. Лауреат II степени

Павлов Виталий, 10 лет

Название модели: Якутский национальный костюм

Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна

3. Лауреат III степени

Григорьева Айла, 4 года

Название модели: Детский стилизованный якутский наряд

Автор модели: Григорьева Аэлита Павловна

4. Дипломант I степени

Алексеева Арина, 7 лет

Название модели: Якутская национальная одежда

Автор модели: Алексеева Капитолина Васильевна

5. Дипломант II степени

Петрова Эдита, 16 лет

Название модели: Якутский женский костюм

Автор модели: Карсанаева Татьяна Николаевна

6. Дипломант III степени

Ляшеев Марк, 6 лет

Название модели: Авангардный национальный костюм Ньургун Боотур

Авторы модели: Ляшеева Надежда, Ляшеев Василий, Тонких Марина

Приз зрительских симпатий:

Павлов Виталий, 10 лет

Название модели: Якутский национальный костюм

Автор модели: Павлова Саргылана Филипповна

Поздравляем победителей и призеров конкурса! Благодарим всех участников за активное участие, любовь и уважение к национальному костюму, культуре и традициям народа саха. Желаем всем участникам дальнейших успехов! 

Фото: Детский (подростковый) Центр
Источник: Детский (подростковый) Центр
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