06.12.2020
14:50
103

Культура

Лучшая сказка этой зимы

В волшебный, магический, добрый мир приглашает арт-галерея «Ургэл», представляя онлайн – выставку учеников Эдиты Геннадьевны Степановой, педагога Детской школы искусств им. Л.А. Кима.

«Зимняя мозаика» включила 40 детских работ, выполненных в разной художественной технике. С помощью искусства юные художники попытались передать чарующую атмосферу зимы и новогодних праздников. Почувствуй праздник, войди в чудо, смотри СКАЗКУ:

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх