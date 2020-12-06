06.12.2020
14:50
103
Культура
Лучшая сказка этой зимы
В волшебный, магический, добрый мир приглашает арт-галерея «Ургэл», представляя онлайн – выставку учеников Эдиты Геннадьевны Степановой, педагога Детской школы искусств им. Л.А. Кима.
«Зимняя мозаика» включила 40 детских работ, выполненных в разной художественной технике. С помощью искусства юные художники попытались передать чарующую атмосферу зимы и новогодних праздников. Почувствуй праздник, войди в чудо, смотри СКАЗКУ:
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.12.2020
0
06.12.2020
161
06.12.2020
88
06.12.2020
126
06.12.2020
102
06.12.2020
285
06.12.2020
387
06.12.2020
248
06.12.2020
511
06.12.2020
618
06.12.2020
368
06.12.2020
613
06.12.2020
996
06.12.2020
456
06.12.2020
781
05.12.2020
559
05.12.2020
1676
05.12.2020
1022
05.12.2020
1139
05.12.2020
1113
05.12.2020
443
05.12.2020
1734
05.12.2020
696
05.12.2020
392
05.12.2020
1169
05.12.2020
1151
05.12.2020
392
05.12.2020
2136
05.12.2020
681
05.12.2020
785
05.12.2020
2982
05.12.2020
747
05.12.2020
676
05.12.2020
670
05.12.2020
605
05.12.2020
11107
05.12.2020
1199
04.12.2020
1005
04.12.2020
632
04.12.2020
824
04.12.2020
491
04.12.2020
441
04.12.2020
463
04.12.2020
379
04.12.2020
282
04.12.2020
374
04.12.2020
326
04.12.2020
542
04.12.2020
950
04.12.2020
573
04.12.2020
273
04.12.2020
367
04.12.2020
539
04.12.2020
306
04.12.2020
552
04.12.2020
381
04.12.2020
292
04.12.2020
253
04.12.2020
265
04.12.2020
223
04.12.2020
253
ТОП НОВОСТИ
05.12.2020
11120
01.12.2020
6577
30.11.2020
3628
02.12.2020
3415
30.11.2020
3372
30.11.2020
3229
05.12.2020
2992
02.12.2020
2712
01.12.2020
2649