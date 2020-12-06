Лучшая сказка этой зимы

«Зимняя мозаика» включила 40 детских работ, выполненных в разной художественной технике. С помощью искусства юные художники попытались передать чарующую атмосферу зимы и новогодних праздников. Почувствуй праздник, войди в чудо, смотри СКАЗКУ:

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