Лучшая сельская семья Якутии!

Лучшей сельской семьей Якутии признали семью Симона и Евдокии Быккасовых из Верхневилюйского района

В Якутии подвели итоги республиканских конкурсов, проведенных в рамках республиканского фестиваля «Семья года — 2021». Победителем с номинации «Сельская семья РС(Я)» стала семья Симона и Евдокии Быккасовых из села Оросу Верхневилюйского района.

Быккасовы следуют национальным традициям якутской семьи. Детей с детства учат почитать взрослых, прививают любовь к труду, активно участвуют в мероприятиях, которые проводятся в селе, районе и в республике. Они являются отличным примером для многих молодых семей Якутии.

Как рассказывают Симон и Евдокия, они поженились 4 апреля 2009 года. Евдокия приехала работать в Оросунскиймаслоцех технологом, где встретила и создала семью с Симоном. Сейчас воспитывают четверых детей – двоих сыновей и две дочери.

Симон Быккасов — глава крестьянско-фермерского хозяйства. Занимается охотой и рыбалкой, прививает сыновьям любовь к родной природе и традиционным видам народного промысла. Евдокия Алексеевна работала воспитателем в Оросунской школе, а теперь занимается детьми и семьей.

В 2018 году Быккасовы на конкурсной основе получили грант Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) по отбору начинающих фермеров на сумму 3 млн. рублей, что стало большим подспорьем для развития. Сейчас хозяйство имеет 52 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 20 коров. С момента образования фермерское хозяйство является одним из самых крупных в селе Оросу по надою и сдаче молока. За прошлый год семья реализовала 20 тонн молока, в следующем году планируют увеличить объем еще на 5 тонн. Кроме того, Быккасовы восстановили заброшенные пашни с общей площадью 30 га и построили изгороди с протяженностью в 10км.

Каждое лето на подворье семьи Быккасовых можно любоваться обилием разнообразия цветов и декоративных кустарников. Богат и огород хозяйки. Каждую зиму Евдокия Алексеевна радует своих родных приготовленными осенью вкусными заготовками.