07.07.2022
15:08
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Спорт

Лучшая прыгунья прошлых Игр Манчаары победила на Спортивных играх народов Якутии

Валерия Олесова из Хангаласского улуса, которая в прошлом году стала лучшей прыгуньей Игр Манчаары, несмотря на то что участвовала среди юниоров, сегодня стала победительницей Спортивных игр народов Якутии по прыжкам в длину, сообщает ЯСИА.

Олесова смогла показать лучший результат в прыжках в длину среди женщин — 5 метров 28 сантиметров. Здесь второе место заняла Анна Лыткина из Мегино-Кангаласского улуса, а третье — Юна Маркова из Мирнинского района.

«Я считаю, что на соревнованиях надо бороться не с соперниками, а с собой, чтобы постоянно улучшать свои результаты. Такой метод сработал и помог мне победить.  Как только в прошлом году я выиграла Игры Манчаары, так сразу начала готовиться к этим Спортивным играм народов Якутии. Конечно, сильно поменялась методика тренировок, поставили технику. До этого участвовала в чемпионате республики, а в апреле была на сборах, это многое решило в подготовке», — рассказала Валерия Олесова.

Фото: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА

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