Лучшая мама-предпринимательница получит 100 тысяч рублей

С 14 по 18 марта в столице республики пройдет пятидневный курс федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» на базе Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма в форме очного тренинга. Финальный бизнес-проект участниц определит победительницу, которая получит грант от фонда «В ответе за будущее» в размере 100 тысяч рублей.

«Сегодня нам очень важно создавать для женщин, для мам с детьми лучшие условия для жизни, общения и карьеры», — сказал Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании.

В течение пяти дней 35 женщин получат знания и навыки по ведению бизнеса. Всего на участие в программе было подано 99 заявок, что указывает на рост интереса в предпринимательской деятельности среди женщин.

В курс входят: разработка бизнес-идеи, маркетинг в условиях малого бюджета, бизнес-визиты на уже существующие предприятия, расчет финансовой эффективности и создание полноценного бизнес-плана.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. По итогам они получат необходимые знания и разовьют навыки, которые позволят открыть свое дело, самореализоваться и обрести финансовую независимость.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России».