Лучники из Хангаласса примут участие в главных стартах России в составе сборной Якутии 🏹

На прошлой неделе завершилось Первенство Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука. Соревнования проводились по стрельбе из классического и блочного луков по трем возрастным группам: юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.

В Первенстве участвовали 138 спортсменов из 15 команд. Хангаласский улус представляли 23 спортсмена и тренерский штаб. По итогам соревновательных баталий юные лучники из Хангаласского улуса завоевали всего 12 медалей разного достоинства из них: «золото» — 3, «серебро» — 4, «бронза» — 5.

Первое место заняла команда юношей по классическому луку. Состав команды – Бэргэн Алексеев, Даниил Винокуров, Дьулус Владимиров. По классическому луку в личном первенстве в этой категории золото завоевал прошлогодний победитель первенства Винокуров Даниил, тем самым подтвердив свое лидерство. Алексеев Бэргэн стал финалистом. Сейчас спортсмены учатся в Государственном училище олимпийского резерва г. Бронницы. Семиклассник Ойской СОШ им. А.В. Дмитриева Андрей Архипов завоевал 2 место первенства по блочному луку в категории «мальчики». Учащийся Покровской СОШ №1 Виктор Дьяконов в этой категории занял 1 место по классическому луку, а Владислав Прокопьев тоже в этой возрастной группе замкнул тройку лидеров. Команда мальчиков в составе Виктора Дьяконова, Владислава Прокопьева и Никиты Анисимова получили «серебряную» медаль по стрельбе из классического лука. По классическому луку в категории «девочки» 2 место заняла команда в составе Тани Винокуровой из ПСОШ №1, учащихся Октемского научно-образовательного центра Анджелины Герасимовой и Розалины Жирковой. В возрастной группе «юноши» по стрельбе из блочного лука 3 место занял студент Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина Тимур Соловьев. Ученица 10 класса Октемского НОЦ Саина Громова также замкнула тройку лидеров в категории «девушки» по стрельбе из классического лука. Команда девушек в составе Саины Громовой, Дианы Архиповой (ПСОШ №3) и Виолетты Дьячковской (ПСОШ №2) расположилась на 3 месте по стрельбе из классического лука. Среди юниорок по стрельбе из классического лука «бронзовую» медаль завоевала Светлана Сафонова из Покровской СОШ №3, а из блочного лука – студентка СВФУ им. М.К. Аммосова Юлиана Колесова.

По итогам зимнего Первенства в состав сборной РС(Я) для участия в Первенстве России, который пройдет в Орле, вошли следующие лучники из Хангаласского улуса: среди молодежи Светлана Сафонова, Юлиана Колесова, среди юношей и девушек Даниил Винокуров, Бэргэн Алексеев, Саина Громова, Тимур Соловьев. Также по результатам зимнего Чемпионата РС(Я) и Чемпионате России в составе сборной РС(Я) среди мужчин и женщин будут стрелять хангаласцы Юлия Маркова и Айаал Адамов.

Тренеры ведущих лучников – Михаил Алексеев, Анна Алексеева-Стасова, Павел Алексеев-Стасов, Сардаана Дьячковская, Павел Мартынов.