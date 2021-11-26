Лучник из Хангаласса успешно выступил на всероссийских соревнованиях 🏹💪

С 21 по 25 ноября в г. Великие Луки Псковской области прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 32 регионов страны. Республику Саха (Якутия) представили 25 лучников.

Из Хангаласской ДЮСШ в этих стартах приняло участие 5 лучников. В составе сборной Якутии: Саина Громова (Октемский НОЦ) среди девушек; Сафонова Света (Покровская СОШ 3) среди юниорок; среди юношей Бэргэн Алексеев, Даниил Винокуров, которые на данный момент учатся на 1 курсе в Государственном училище олимпийского резерва в г. Бронницы Московской области. От сборной команды Московской области среди юниоров принял участие Владислав Васильев. В качестве сопровождающего тренера-преподавателя с воспитанниками выехал Павел Алексеев-Стасов.

Как сообщили в администрации Хангаласской детско-юношеской спортивной школы, по итогам шестидневных соревнований воспитанник учреждения, студент 2 курса ГУОР г.Бронницы Владислав Васильев стал серебряным призером в личном первенстве среди юниоров по стрельбе из классического лука и бронзовым призером в командном первенстве (тренеры: Алексеев М.В. от РС(Я); Сердюк В.А. от Мособласти).

Владислав родом из села Кердем Хангаласского улуса, окончил Покровскую СОШ №1 им. И.М. Яковлева. Также хорошую стрельбу продемонстрировала Рената Курчатова, студентка 1 курса ГУОР Бронницы, воспитанница ГБУ РС (Я) РССШОР им. А.И.Иванова (с.Сунтар), став серебряным призером среди юниорок из классического лука (тренер: Балданов Б.Б). «Поскольку данное соревнование является одним из основных стартов в формировании сборной команды России на 2022 год, можно с уверенностью предположить, что Владислав Васильев и Рената Курчатова станут основными кандидатами в включение в сборный молодежный состав России на 2022 год», — подытожили в Хангаласской ДЮСШ.