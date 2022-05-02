Лучницы сборной Якутии выиграли бронзовые медали первенства России

Накануне в г.Алушта (Крым) завершилось первенство России по стрельбе из лука среди спортсменов до 21 года.

Сборная Республики Саха (Якутия) по стрельбе из блочного лука заняла по итогам соревнований третье место.

Алиана-Чээнэ Иванова, Юлиана Колесова и Алёна Оконешникова в четвертьфинале смогли в равном поединке выиграть сборную Московской области. В борьбе за выход в финал наши девушки уступили будущим чемпионкам из Москвы. В решающем судьбу бронзовых медалей встрече команда Якутии уверенно обошла сборную Свердловской области. Счёт — 217:203. Тренер команды — Александр Филатов.

Итоги первенства России по стрельбе из блочного лука среди спортсменов до 21 года:

1. Москва

2. Забайкальский край

3. Республика Саха (Якутия)