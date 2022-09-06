Лучница из Якутии завоевала две медали в Беларуси 🥇🥈

С 1 по 5 сентября на территории специализированного стрельбища Брестской городской СДЮШОР состоялись открытые республиканские соревнования на призы летчика-космонавта П. И. Климука по стрельбе из лука, сообщает телеграм-канал ЦСП «Триумф».

В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Представителями сборной Республики Саха (Якутия) на турнире в Беларуси стали Рената Гаврильева, Павел Алексеев-Стасов и Юлия Маркова.

Лучший показатель среди якутских лучников у лидера сборной республики, двукратного призёра летней Спартакиады среди сильнейших спортсменов России Ренаты Гаврильевой. В составе первой команды России она завоевала золотую медаль в женском дивизионе в стрельбе из классического лука . Компанию ей составили Валерия Мыльникова и Виктория Намдакова. Второе место у сборной Беларуси, бронза досталась команде Забайкальского края.

В личном зачёте среди юниоров Рената также показала неплохую стрельбу и заняла второе место. В финале она уступила только сокоманднице Виктории Намдаковой. Бронза также у россиянки Полины Зенцовой.