Лучи солнышка высоко отразили в небе свет…

Сегодня похолодало в Чокурдахе и Батагай-Алыте, температура воздуха -5°. Утро выдалось теплым в Ленске, Нагорном +7°, в Тяне, Якутске, Теплом Ключе, Оймяконе +6°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

На юге, юго-западе прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. Днем в Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы, на северо-востоке, севере небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ветер умеренный, при грозе порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1,+4°, местами на юге +5,+10°, на побережье при прояснении -6,-11°. Днем потеплеет до +12,+17°, на северо-западе +4,+9°, по побережью Арктики -1,-6°.

В Якутске без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура днем +13+15°.