Лубсан-Зонды Будажапов: Чем разнообразнее система, тем она устойчивее

Директор Бурятского НИИСХ, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Лубсан-Зонды Будажапов принял участие в обсуждении вопроса развития и сохранения родных языков, состоявшейся в Академии наук Республики Саха (Якутия) во время встречи Президента РАН Александра Сергеева с учеными.

В своем выступлении Лубсан-Зонды Будажапов отметил, что выражает взгляд со стороны сопредельной территории Якутии на сложную и тонкую тематику языка.

Ученый обратил внимание на проблему, когда доминанта одного языка покрывает рецессив другого языка.

«Хотел бы подчеркнуть на примере своего бурятского языка, что есть такой аспект, допустим, русский язык поглощает бурятский язык, а бурятский поглощает язык тофаларов, сойотов в Бурятии», — сказал он.

По словам Будажапова, ему в силу специфики своей работы приходится выезжать во многие национальные республики, сибирские регионы.

«Мне приятно быть в Якутии, где видна результативность высокой науки для меня. Я второй раз за последние полгода приехал в Якутию. Первое, что мне в Якутии бросилось в глаза, что в республике под началом главы Якутии Айсена Николаева проводится огромная работа по поддержанию, сохранению и продвижению родных языков. В науке говорят, чем разнообразнее система, тем она устойчивее. Соответственно этому, чем разнообразнее языки, тем сильнее, устойчивее наши научные позиции независимо от того, где мы находимся», — сказал он.

Ученый считает, что научное сообщество консолидировано, благодаря многообразию языков должно усилить свои позиции к прорывному развитию.