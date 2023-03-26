«Ложь — это вчерашняя правда»: премьера столичного спектакля

Обращение Государственного театра коренных малочисленных народов Севера —Гулун к творчеству японского писателя-модерниста Акутагавы Рюноскэ в премьерном спектакле Сергея Потапова оказалось не случайно. Одну из версий предложил директор театра Василий Слепцов перед началом спектакля, которую читатели могут посмотреть в представленном видеосюжете ниже.

«Обитатели рая должны быть лишены желудка и детородного органа». Вместе с тем, зная режиссерские пристрастия к переплетению шекспировских страстей, удивляться выбранному материалу не приходится. Режиссеру есть с чем работать в спектакле, выражая свою версию известнейшего литературного материала классика японского рассказа и известную кинопостановку «Ворота Расёмон» (1950) Акиры Куросавы. Многие знакомы как с самим литературным произведением «В чаще», так и фильмом с участием Тосиро Мифунэ.

На материале Акутагавы, иносказательно разыгрывается драма интенсивной смены культурных времен Японии, переживающей слом средневековых устоев и невозможность быстрого завоевания европейских высот, замещаемой милитаристскими и патриотическими устремлениями государственной идеологии времен начала XX столетия, тонущих в культурных пластах психологических формализмов пришедшей культуры модерна и японской культурной инаковости. Это фундаментальная проблема для всех культур, переживающих этнокультурную модернизацию и осуществляющих резкий скачок от эпохи мифа традиций к модерну. Напомним, что обращение к средневековому рассказу и анекдоту да Акутагавы стало основным приемом в его творчестве.

«Ложь — это вчерашняя правда». Мир японской культуры модерна затоплен условностями культурного релятивизма. Отсюда тотальная противоречивость версий, вырастающая на шизоидной психологии народившихся новых представителей культуры, отраженных режиссерским вердиктом финала спектакля. Потапов обыгрывает заметную на теле убитого мушку, превращая ее в народившийся рой мух. Этой относительной знаковой условности тем больше, чем больше версий убийства мы видим. Акутагава отразил изменившуюся онтологию бытия японской действительности, оказавшейся под прессом резко нахлынувшей после многовековой изоляции европейской буржуазной культуры и научной рациональности. И в этом творчестве он многое почерпнул у русской литературной классики — Гоголя, Достоевского, в том числе Чехова. По всей видимости его сильно волновала и довела до суицида в 35 лет, мысль о смутном переживании почти размытой простоты традиционной культуры, условностями психологизма новой жизни и ее сплошных имитаций. Эстетически переживаемый японским новелистом перелом эпох, дан необычным по тем временам произведением. Эти переживания близки и современным северным культурам, урбанизированным и омассовленным условностями городской жизни и складывающейся виртуальной реальности социальных сетей. Поэтому спектакль окажется близок и впечатляющ нашим якутским зрителям. Это реакция культуры, теряющей в море знаковых условностей свою крепкую почву. Мы так прощаемся с традицией и культурой предков, с надеждой ища островки для роста нового в культуре.

«Любовь — половое чувство, выраженное поэтически». В спектакле его много —страстного и необузданного, обыгранного натурализма пластикой двух тел, где попеременно, что тоже симптоматично для духа времен, лидирует не столько мужчина, но и женщина, проакцентированная театральным режиссером…

«Нашими поступками руководят пристрастия» — говорят герои расследования в рассказе Акутагавы, перенесенной на пластику чукотского эгрегора в нашем спектакле Театра народов Севера-Гулун, хотя он, по нашему мнению, все же поглощен японским началом, которое доминирует, видимо калькируемый киноповествованием с непревзойденной игрой Мифуне и японской культурной алогичностью для нас. Это интересный опыт для коллектива театра.

«О содеянном зле скажи сам и оно исчезнет». Мы увидели спектакль-эксперимент, как самого театра, так и режиссера, которому всегда интересна личная версия, предоставленная собственно самим литературным сюжетом Акутагавы Рюноскэ.

Своеобразие эстетики молодого театра Севера в его пластике. Это находка, разрешившаяся сама собой еще в начале 2000-х появлением танцевального коллектива «Гулун», который сегодня переводит свою работу полностью в театральную плоскость. Но главная эстетическая особенность северного театра коренных народов ими уже давно найдена и ее нужно использовать на сто и более процентов, правда осторожно, не перегибая. Это не психологическая традиция европейского театра, это наша немногословная северная традиция, лучше всего навеваемая языком тела, его пластикой. В этом мы снова убеждаемся на свежих театральных постановках театра последних пяти лет. Дело лишь за тем, как органически вплести одно в другое — «слово» и «жест». Все знаем, что это канонизировано в театрах Востока. Своя эстетика в театре Олонхо, реализующая вербальную составляющую тойуком. Здесь же, в театре народов Севера, все гораздо хрупче в поиске тонкой грани между словом и пластикой движения актера. И Сергей Потапов определенная удача, этап интенсивного роста коллектива через режиссерскую работу, умеющий сочетать непринужденную органичность первого и второго. Например, он снова использовал для этого «двойной экран» — передачи слова, отражая посыл героев на дополнительном экране задника камерной сцены, усиливая речь экранным отражением, углубляя условность сцены, выдвинутой прямо к зрителю и от этого, теряющего степень своей магичности. Это именно не повтор находки, а ход, реализующий особую камерность и условность сцены театра.

Заслуживают внимания костюмы актеров данного спектакля, не кажущиеся искусственными изобретениями под сценические действия. Они во многом вобрали сюжетную линию и помогают строить ее в динамике движений актеров. Сценография решена минималистски, апеллируя к символическому, нежели содержательно-сюжетному, а музыкальное сопровождение, которым всегда точно пользуется наш режиссер, снова местами порадовало оригинальным психоэмоциональным эффектом.

Предлагаем зрителям посмотреть данный спектакль воочию, а сейчас глянуть лишь некоторые обрывки, сделанные глазком телефонной камеры. Приятного просмотра!

Алексей Пудов, фото автора, использованы цитаты А. Рюноскэ