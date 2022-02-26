26.02.2022
16:46
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Происшествия

Ловят собак, напугавших ребенка на детской площадке в Якутске

Сегодня. в якутском Whatsapp прошло сообщение, что собаки напугали ребенка, который залез от них на спорткомплекс на детской площадке.

На это сообщение оперативно среагировали в управе Сайсарского округа Якутска:

«По информации подписчика одного из телеграмм каналов, на территории жилого дома Якова Потапова 19/1 безнадзорные животные напугали ребёнка. На данный момент по вышеуказанному адресу ловцами установлена мобильная ловушка», — сообщает Владимир Слепцов, руководитель управы Сайсарского округа в своем тгк.

Фото: тгк Владимир Слепцов
Источник: тгк Владимир Слепцов
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