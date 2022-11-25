25.11.2022
20:37
385

Якутск

ДПС ловит «автокамикадзе» на переправе через Лену в Якутске

Сегодня на выезде на реку у 203 мкр ловят желающих переправиться. ДПС дежурит на гражданском авто, в составе МЧС и, скорее всего, представители административной комиссии, сообщает тгк DPSYKT14

«Камикадзе» не прорваться…

Фотофакт: «камикадзе» отправились через Лену, один провалился…
Источник: тгк DPSYKT14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх