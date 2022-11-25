25.11.2022
20:37
385
Якутск
ДПС ловит «автокамикадзе» на переправе через Лену в Якутске
Сегодня на выезде на реку у 203 мкр ловят желающих переправиться. ДПС дежурит на гражданском авто, в составе МЧС и, скорее всего, представители административной комиссии, сообщает тгк DPSYKT14
«Камикадзе» не прорваться…
Источник: тгк DPSYKT14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.11.2022
0
91
25.11.2022
0
566
25.11.2022
0
348
25.11.2022
0
381
25.11.2022
0
561
25.11.2022
0
730
25.11.2022
0
142
25.11.2022
0
232
25.11.2022
1
272
25.11.2022
0
1515
25.11.2022
0
150
25.11.2022
0
537
25.11.2022
0
222
25.11.2022
0
23517
25.11.2022
0
224
25.11.2022
0
211
25.11.2022
0
1564
25.11.2022
0
256
25.11.2022
0
364
25.11.2022
0
886
25.11.2022
0
169
25.11.2022
0
253
25.11.2022
0
634
25.11.2022
0
353
25.11.2022
0
632
25.11.2022
0
1248
25.11.2022
0
1245
25.11.2022
0
3021
25.11.2022
0
207
25.11.2022
0
364
25.11.2022
0
672
25.11.2022
0
355
25.11.2022
1
591
25.11.2022
0
722
25.11.2022
0
426
25.11.2022
0
188
25.11.2022
0
311
25.11.2022
0
357
25.11.2022
0
1046
25.11.2022
0
222
25.11.2022
2
674
25.11.2022
0
308
25.11.2022
0
617
25.11.2022
0
2193
25.11.2022
0
433
25.11.2022
0
494
25.11.2022
3
1445
25.11.2022
0
510
25.11.2022
0
427
25.11.2022
1
789
25.11.2022
0
944
25.11.2022
0
1212
25.11.2022
0
718
25.11.2022
0
5075
25.11.2022
0
1206
25.11.2022
0
1111
24.11.2022
0
1103
24.11.2022
0
600
24.11.2022
0
1639
ТОП НОВОСТИ
19.11.2022
Лучший комментарий
8
28016
25.11.2022
0
23506
20.11.2022
1
22395
22.11.2022
0
20295
19.11.2022
0
14826
24.11.2022
0
12862
22.11.2022
0
11817
22.11.2022
0
9610
Добавить комментарий