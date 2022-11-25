ДПС ловит «автокамикадзе» на переправе через Лену в Якутске

Сегодня на выезде на реку у 203 мкр ловят желающих переправиться. ДПС дежурит на гражданском авто, в составе МЧС и, скорее всего, представители административной комиссии, сообщает тгк DPSYKT14 «Камикадзе» не прорваться… Фотофакт: «камикадзе» отправились через Лену, один провалился…

Источник: тгк DPSYKT14

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