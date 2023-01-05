05.01.2023
11:36
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Происшествия

Ловко вынимал деньги из сумки у пассажиров

Полицейскими установлен подозреваемый в кражах денег у пассажиров маршрутных автобусов

В отделы полиции МУ МВД России «Якутское» поступили два заявления о кражах, произошедших в маршрутных автобусах. У 69-летней пенсионерки из сумки похитили 16 000 рублей, а у 63-летней — 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за подобного рода кражи.

Установлено, что в обоих случаях злоумышленник воспользовался давкой в автобусе. Он незаметно открывал сумки, доставал наличные, после чего закрывал их и выходил из автобуса. По словам подозреваемого, похищенные денежные средства он потратил на алкоголь и на оплату своих долгов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напоминаем, что уберечься от воров-карманников возможно только в том случаи, если вы будете всегда помнить и соблюдать следующие рекомендации:

— Следите за тем, чтобы ваша сумка была всегда застегнута. В многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.

— Если есть необходимость иметь при себе значительную сумму денег, то не стоит складывать много купюр в один кошелек или в один карман, лучше разложить их по разным местам, но ни в коем случае не в наружные или задние карманы.

— Не носите в кошельке или портмоне записку с пин-кодом рядом с банковской карточкой.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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