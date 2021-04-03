03.04.2021
18:20
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Светская хроника

Love story Натальи Оконешниковой покорила National Geographic

Известный не только в Якутии футблогер, фотограф Наталья Оконешников сообщила на своей странице в Инстаграм чудесную новость.

Фотоснимки белых медведей, сделанные Натальей в зоопарке «Орто Дойду», National Geographic Russia поместил в свою соцсеть. О том, как это случилось, якутянка рассказала с присущим ей большим юмором и позитивом.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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