Love story Натальи Оконешниковой покорила National Geographic

Известный не только в Якутии футблогер, фотограф Наталья Оконешников сообщила на своей странице в Инстаграм чудесную новость.

Фотоснимки белых медведей, сделанные Натальей в зоопарке «Орто Дойду», National Geographic Russia поместил в свою соцсеть. О том, как это случилось, якутянка рассказала с присущим ей большим юмором и позитивом.