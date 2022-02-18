Видео: Лоси чуть не столкнулись с автомобилем на реке Яна

В Whatsapp распространяется видео, на котором пассажиры автомобиля, едущего по автозимнику на реке Яна, засняли удивительное явление: лосей, рысью перебежавших дорогу прямо перед машиной. Первый крупный лось промчался раньше, а пара других сохатых запозднилась и чуть было не столкнулась с автомобилем.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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