18.02.2022
21:23
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Природа

Видео: Лоси чуть не столкнулись с автомобилем на реке Яна

В Whatsapp распространяется видео, на котором пассажиры автомобиля, едущего по автозимнику на реке Яна, засняли удивительное явление: лосей, рысью перебежавших дорогу прямо перед машиной. Первый крупный лось промчался раньше, а пара других сохатых запозднилась и чуть было не столкнулась с автомобилем.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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