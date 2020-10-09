Лошадки игнорируют мэра?

Не так давно на совещании, посвященном безнадзорным лошадям, глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА поручила усилить работу и предложила ужесточить административную ответственность нерадивых владельцев лошадей. Мэр даже предлагала организовать для лошадей «штрафстоянки».

Однако воз и ныне там… Лошадки продолжают пастись там, где им заблагорассудится, и питаться чем попало. Даже помоями…