09.10.2020
12:43
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Желток

Лошадки игнорируют мэра?

Не так давно на совещании, посвященном безнадзорным лошадям, глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА поручила усилить работу и предложила ужесточить административную ответственность нерадивых владельцев лошадей. Мэр даже предлагала организовать для лошадей «штрафстоянки».

Однако воз и ныне там… Лошадки продолжают пастись там, где им заблагорассудится, и питаться чем попало. Даже помоями…

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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