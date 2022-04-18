18.04.2022
16:55
250
Происшествия
Лошадь упала в канализационную яму — очевидцы не знают куда звонить
Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ поделился видео, в котором несчастное животное падает в яму.
Лошадь упала в канализационную яму в районе Кирзавода, остановка «Подгорная». Очевидцы не знают куда звонить и просить помощь для животного. «МЧС дали другой номер, а там дали ещё другой номер, а тот номер не зарегистрирован»- рассказывает очевидица.
Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru
#Лошадь упала в канализационную яму - очевидцы не знают куда звонить#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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