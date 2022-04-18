Лошадь упала в канализационную яму — очевидцы не знают куда звонить

Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ поделился видео, в котором несчастное животное падает в яму.

Лошадь упала в канализационную яму в районе Кирзавода, остановка «Подгорная». Очевидцы не знают куда звонить и просить помощь для животного. «МЧС дали другой номер, а там дали ещё другой номер, а тот номер не зарегистрирован»- рассказывает очевидица.