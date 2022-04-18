18.04.2022
16:55
250

Происшествия

Лошадь упала в канализационную яму — очевидцы не знают куда звонить

Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ поделился видео, в котором несчастное животное падает в яму.

Лошадь упала в канализационную яму в районе Кирзавода, остановка «Подгорная». Очевидцы не знают куда звонить и просить помощь для животного. «МЧС дали другой номер, а там дали ещё другой номер, а тот номер не зарегистрирован»- рассказывает очевидица.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх