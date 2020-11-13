Лось, цветок и бизон стали талисманами «Игр Манчаары — 2021»

Горный улус летом следующего года примет XXI Спартакиаду по национальным видам спорта. В ходе заседания организационного комитета под председательством вице-премьера Якутии Сергея Местникова были утверждены новые талисманы Игр Манчаары, сообщает ЯСИА.

Первым талисманом Игр стал лось по имени Тургун, символизирующий легкую атлетику, он является символом Горного улуса, изображенным на гербе района. Вторым является бизон Бэргэн, олицетворяющий все физические и моральные качества чемпионов. Бизоны популяризуются в Горном улусе с 2009 года. Третий талисман — цветок Кырсаада, представляющий красоту и грацию, она растет в районе и является одним из символов улуса. Автором и художником талисманов является уроженец Горного улуса Александр Алексеев.

Напомним, что Игры Манчаары пройдут летом 2021 года в Горном улусе. Для крупного мероприятия в районе построят стадион, многофункциональный спортивный комплекс, стрелковый комплекс, а также будут проведены другие работы.