ЛОРП закрыл навигацию-2021

На фото Л.Туктаровой: почётную миссию по спуску вымпела Навигации-2021 выполнили руководители Управления по эксплуатации флота – начальник Службы движения флота Михаил Константинов и его заместитель Михаил Бурковский.

Сегодня, 2 ноября, над зданием управления Ленского пароходства был спущен вымпел навигации текущего года. 1 ноября в 18 часов крайние теплоходы «Днестр» и «СК-2030» благополучно подошли из Ленска в Пеледуй и встали на зимний отстой.

Навигация-2021 на Лене началась на 13 дней позже прошлогодней и прошла в сложнейших условиях ограниченной видимости из-за лесных пожаров, завоз грузов в районы Крайнего севера был связан трудностями с перебоями в работе Зеленомысского речного порта,связанными с аварийными отключениями линий электропередачи,ветро-волновыми режимами на морских участках.В текущую навигацию отгрузка каменного угля с шахты Джебарики-Хая осуществлялась не в полном объеме в связи с отсутствием накоплений. Для гарантированного завоза топливно-энергетических ресурсов впервые была изменена логистика доставки угля с Зырянского угольного разреза в Янскую группу улусов в объеме 38,5 тысяч тонн. Несмотря на все трудности, а также влияние пандемии коронавируса, пароходством были приняты все возможные меры по выполнению принятых договорных обязательств.

«Навигация 2021 года успешно завершена, случайных отстоев нет, весь флот находится в плановых пунктах зимнего отстоя. Пароходством выполнены все договорные обязательства, перевыполнен план Северного завоза – арктические улусы в полном объеме обеспечены жизненно-важными стратегическими грузами. Поздравляю коллектив ПАО «ЛОРП» с завершением навигации и выражаю благодарность плавсоставу, береговым подразделениям за ответственный труд, за ваше служение Ленскому пароходству!», — отметил генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов.