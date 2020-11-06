ЛОРП выражает благодарность

6 октября на торжественном закрытии навигации 2020 года коллектив ПАО «ЛОРП» проводил на заслуженный отдых начальника Пеледуйской БТЭФ Виктора Бычкунова.

Во время торжественного мероприятия 1-й заместитель председателя правительства рс (Я) Алексей Колодезников за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие водного транспорта Якутии и Ленского объединенного речного пароходства вручил Виктору Семеновичу благодарственное письмо от имени правительства Республики Саха (Якутия).

Руководство и коллектив ПАО «ЛОРП» заслуженному работнику пароходства Виктору Бычкунову выразили сердечную благодарность и признательность. Генеральный директор пароходства Сергей Ларионов вручил нагрудный знак «Флотский крест».

«Ленские речники знают Вас, как специалиста высочайшего класса. Ваша деятельность более сорока лет неразрывно связана с Пароходством. За годы трудовой деятельности Вы прошли путь от помощника капитана-помощника механика судов до начальника Пеледуйской базы технической эксплуатации флота.

Под Вашим руководством решались вопросы дноуглубления и строительства дамб, модернизации танкерного флота согласно Техническому регламенту, строительства дорог и объектов инфраструктуры и многие другие. Благодаря Вашему ответственному отношению к работе, Пеледуйская БТЭФ из года в год выпускала флот строго по графику, что положительно сказывалось на итогах навигаций» — говорится в благодарственном письме генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова.

Виктор Бычкунов окончил Велико-Устюгское речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях». Первый флотский опыт получил в 1977 году на прохождении производственной практики мотористом-рулевым т/х «В-Устюгский комсомолец» Лимендского судостроительно-судоремонтного завода. Но его всегда манил Север крайний, великая река Лена…И ему попалось на глаза объявление в газете о приёме на работу в Пеледуйскую РЭБ огромнейшего Ленского пароходства, которое гремело на всю страну. И он приехал в Пеледуй в 1978 году, так и началась его трудовая биография в должности третьего штурмана — третьего помощника механика т/х «СТ-926». В 1983 году Виктор Семёнович был назначен капитаном-механиком т/х «Осипенко», в 25 лет он встал на капитанский мостик. С 1989 по 1999 год он трудился начальником жилищно-коммунального отдела, а затем первым заместителем директора по флоту. В 2010 году приказом генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергея Ларионова он назначен начальником Пеледуйской базы технической эксплуатации флота.

Должность хлопотная, но за эти десять лет в ПБТЭФ всё отлажено: флот, а это в основном танкерный, выполняет плановые задания, судоремонт ведётся ответственно, поэтому и сдаётся вовремя. «Ленанефти» выходят на Лену сразу за ледоходом, костяк флота – это грамотные и высокопрофессиональные специалисты речного флота, слаженно работают все береговые подразделения. За многолетний и добросовестный труд Виктор Семеннович был удостоен званий «Отличник речного флота» и «Почетный работник речного флота», награжден медалью «300 лет Российскому Флоту», грамотами и благодарностями предприятия.