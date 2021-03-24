ЛОРП участвует в деловом форуме «Порты Арктики»

24-25 марта в Архангельске пройдет деловой форум «Порты Арктики», на котором обсудят перспективы развития транспортной системы Арктики. Организаторами выступают Правительство Архангельской области, АНО АО «Агентство регионального развития» и Ассоциация «Судостроительный кластер Архангельской области». К участию в форуме приглашены представители руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, сотрудники крупнейших транспортно-логистических компаний, стивидоры, судовладельцы, представители нефтегазовых операторов, а также эксперты и специалисты научно-образовательных учреждений. В работе форума от ПАО «ЛОРП» принимают участие – генеральный директор Сергей ЛАРИОНОВ и заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства Максим БАРБАШЕВ.

Цель мероприятия – выстраивание конструктивного диалога и поиск эффективных решений в области развития транспортной системы Арктической зоны Российской Федерации. Главными темами форума станут вопросы развития портовой инфраструктуры российской Арктики, формирование грузопотоков, строительство и модернизация морских терминалов и промышленно-логистических комплексов, внедрение новых управленческих, операционных и технологических решений, развитие современных цифровых платформ, федеральные и региональные меры поддержки предпринимательства в Арктической зоне.

Программа форума включает доклады и дискуссии по вопросам: развитие транспортной системы Российской Арктики; ключевые арктические проекты морской транспортной инфраструктуры; создание портовой инфраструктуры в Арктике; конкурентоспособность и эффективность работы морских портов Арктической зоны РФ; инвестиции в Арктике; мультимодальные перевозки в Арктике.