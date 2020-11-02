02.11.2020
22:21
113
Якутия
ЛОРП сообщает о пунктах паромных перевозок через Лену
ПАО «ЛОРП» сообщает о том, что с сегодняшнего дня паромные перевозки через реку Лена осуществляются от пункта «Жатай» до пункта остров Медвежий (село Техтюр). Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (4112) 42-12-53, моб. тел.: 8-914-104-29-71, 8-924-599-09-28. До привлечения к перевозкам ледокола, действует осенний тариф.
Фото: https://mintrans.sakha.gov.ru/
Источник: https://mintrans.sakha.gov.ru/
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