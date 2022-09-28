ЛОРП соболезнует

Памяти легендарного капитана Вячеслава Лисовского

27 сентября в г.Якутск на 82-ом году жизни после продолжительной болезни скончалсяпочетный работник транспорта РФ, заслуженный работник транспорта РС(Я), лучший капитан–пом.механика МРФ, член Общественного Совета ПАО «ЛОРП» Вячеслав Мефодьевич Лисовский.

Вся жизнь В.М.Лисовского после окончания Якутского речного училища в 1959 году тесно связана с флотом, просторами северных рек. Каждый навигационный период требовал высокой самоотдачи и профессионализма. Вячеслав Мефодьевич всегда проявлял трудолюбие, ответственность за порученное дело, умение оперативно ориентироваться в любой обстановке и принимать верное решение. Эти важные качества помогали четко и последовательно решать производственные вопросы.

Многолетний труд по достоинству оценен людьми, с которыми он работал на протяжении многих лет. У него учились и брали пример многие речники, для которых он до последнего дня оставался опытным наставником, честным, душевным и отзывчивым человеком. Ярким подтверждением компетентности В.М.Лисовского являются многочисленные награды: орден «За трудовую доблесть», Ударник 8, 9 пятилетки, «Лучший капитан» и многие другие.

Вся трудовая деятельность В.М.Лисовского говорит о верности однажды выбранной профессии, о замечательных человеческих качествах, о высоком профессионализме. Возглавив экипаж мощного буксира в 25 лет, в ту же навигацию он заработал звание «Лучший капитан» и «Ударник 8 пятилетки». Теплоходы, которыми он командовал, всегда выполняли план, им присваивались звания «Комсомольско-молодёжный экипаж», «Коллектив коммунистического труда», которые высоко ценились на флоте.

Высокие моральные и человеческие качества сыграли свою роль, когда его выбирал коллектив на должность председателя заводского комитета профсоюзов. С 1980 года Вячеслав Мефодьевич назначается заместителем по флоту Жатайского завода. Сколько тогда было этого самого флота! Какие были объёмы судоремонта и судостроения! Много лет Вячеслав Мефодьевич проработал в Службе безопасности судовождения ПАО «ЛОРП» капитаном-наставником. Работы у опытного капитана было много – в межнавигационный период он курировал случайные отстои, в навигацию всегда был на передовой – на самых сложных участках водных просторов, где словом и делом помогал экипажам пароходства. На заслуженном отдыхе, но всегда в курсе всех событий пароходства, потому что являлся активным членом Общественного Совета при генеральном директоре ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионове.

Вячеслав Мефодьевич говорил: «Если бы меня спросили сейчас, что бы я поменял в жизни, я бы с уверенностью ответил: «Решительно ничего!». Я приехал в северный край в 1955-м, и на моих глазах Якутск и вся Республика становятся все краше и лучше. Вы знаете, это так приятно чувствовать и знать, что ты являешься свидетелем эпохальных изменений и преобразований. Наше поколение — это поколение, пережившее и послевоенные годы, и перестройку и много других исторических событий. А то, что Родина твоя меняется в лучшую сторону, и мы видим все это своими глазами – непередаваемые ощущения. Вдвойне приятно от того, что в процветании нашей родной Якутии не последнюю роль сыграли мы – речники. Ведь обеспечение Севера жизненно важными народнохозяйственными грузами осуществлялись и сейчас осуществляются речниками. Так что я всю жизнь гордился и буду гордиться своей профессией Речника!»

Коллектив, Общественный Совет ПАО «ЛОРП» выражают глубокое соболезнование супруге Наталье Дмитриевне, детям, внукам, правнукам, родным и друзьям в связи с уходом из жизни легендарного капитана, заслуженного ветерана пароходства, нашего дорогого товарища

ЛИСОВСКОГО Вячеслава Мефодьевича.

Память о настоящем профессионале речного флота, светлом и добром человеке мы навсегда сохраним в своих сердцах.

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