ЛОРП: Роль практикантов в подготовке кадров

В Год педагога и наставничества в России практикантам учебных заведений уделяется особое внимание. Но в любом деле лучшим учителем считается опыт, поэтому каждый курсант, желающий в будущем стать грамотным специалистом, помимо получения теоретических знаний в вузе или техникуме, стремится набраться опыта и приобрести конкретные навыки по своей будущей профессии непосредственно в ходе рабочего процесса.

В Ленском объединенном речном пароходстве существует возможность пройти производственную практику по различным техническим специальностям. Так, с 9 марта по 7 июня выпускные группы сварщиков, электромонтажников и токарей Якутского промышленного техникума имени Т.Г. Десяткина проходят производственную практику на базе Жатайского судоремонтного завода.

Как отметила начальник отдела кадров ЖСРЗ Мария Александрова, заводу нужны молодые кадры, поэтому практикантам здесь всегда рады.

«У нас востребованы такие профессии, как судокорпусник-ремонтник, станочник, слесарь-ремонтник, электромонтер, электрогазосварщик. Познакомившись с судокорпусным цехом Жатайского судоремонтного завода поближе в процессе практики, всегда есть шанс, что молодые люди захотят вернуться сюда, но уже в качестве полноценных членов трудового коллектива», – рассказала Мария Александровна. – Пока у нас есть «старая гвардия» работников по данным специальностям, нам очень хочется, чтобы они успели передать свой бесценный опыт молодёжи. Причём, вместе с возможностью приобрести хорошо оплачиваемую и всегда востребованную профессию, завод предлагает своим сотрудникам все социальные гарантии, стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне».

Среди сварщиков, которые помогают практикантам получить основы профессионального мастерства можно отметить электрогазосварщика Александра Стебленко, который является опытным и грамотным наставником, имея за плечами более сорока лет работы по специальности. Выучил множество практикантов, которые сейчас являются грамотными специалистами в своей области.

В настоящее время в судокорпусном цехе ЖСРЗ проходят практику под руководством начальника СКЦ Виктора Иванова с ЯПТ им. Т.Г. Десяткина 10 человек.

«Обучаем универсалов, практиканты получают навыки судокорпусника и электросварщика. Курсанты делятся на небольшие группы для лучшего усваивания практики. Перво-наперво проходят технику безопасности, изучают правила пользования оборудованием, учатся работать на гильотине. Проходят обучение по резке, замене, сборке деталей. Обучаются техникам сварки как ручной, так и полуавтоматом. Работа проходит в команде. Под руководством наставников, будущие судокорпусники делают заготовки, вырезают поврежденные части, а сварщики ставят новые детали», — рассказывает Виктор Иннокентьевич.

Одним из опытных наставников является Константин Костюченко электросварщик 5 разряда, стаж работы которого десятки лет.

«У ребят, приходящих к нам на практику, абсолютно разный уровень подготовки. Мы учим их всему, что должен знать и уметь будущий специалист. Как правило, практиканты проходят практику три месяца. К каждому стараемся найти индивидуальный подход. Обучение идёт по принципу «от простого к более сложному», — сказал Константин Александрович.

За этот короткий период ребята уже освоили технику выполнения сварки и многое другое, что нужно знать будущим сварщикам.

Высказав слова благодарности в адрес своих наставников за возможность приобрести много полезных профессиональных навыков, молодые люди выразили восхищение большим разнообразием оборудования, имеющегося на предприятии, что открывает широкие возможности для практики.

«Профессия сварщика в нашей стране очень востребована, да и в жизни она всегда пригодится! Поэтому мы стремимся к тому, чтобы стать хорошими специалистами. Нам повезло, что мы попали именно в судокорпусный цех. И если бы была возможность продолжить практику, мы бы вернулись именно сюда», – высказались практиканты, отметив также дружелюбие и тёплую обстановку в СКЦ.

Добавим, что на сегодняшний день Жатайский судоремонтный завод уверенно наращивает свои производственные мощности, здесь постепенно возрождаются многие добрые традиции, заложенные предыдущими поколениями заводчан. Но самое главное – здесь по-прежнему трудится немало грамотных и опытных специалистов, которые смогут обучить молодёжь всем нюансам работы на предприятии.

Коллектив пароходства благодарит руководство техникума в лице Христофорова Станислава Робертовича за оказанное содействие и развитие сотрудничества между нашими предприятиями.