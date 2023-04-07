ЛОРП признан лучшей судоходной компанией России

ПАО «ЛОРП» именовано Лучшей судоходной компанией России.

По итогам навигаций Ленское объединенное речное пароходство ежегодно принимает участие в конкурсе Росморречфлота Министерства транспорта России «Лидер отрасли».

Впервые ПАО «ЛОРП» удостоено звания «Лидер отрасли» — высшей отраслевой награды Российской Федерации в 2017 году. Все эти годы пароходство уверенно держит лидерство в транспортном комплексе страны по всем показателям, работает только с положительной динамикой роста как грузоперевозок, так и увеличения экономических показателей.

С 2018 года объем перевозок коммерческих грузов увеличился на 27%. В навигацию 2018 года пароходством перевезено 1 млн 158 тыс. тонн грузов, в том числе нефтепродуктов – 314 тыс. тонн, сухогрузов — 844 тыс. тонн. В 2022 году объем перевозок составил 1 млн 597 тыс. тонн, в том числе нефтепродуктов – 390 тыс. тонн, сухогрузов — 1 млн 207 тыс. тонн.

На протяжении длительного периода из года в год сотрудники водного транспорта показывают высокие производственные результаты. Навигация 2022 года несмотря на то, что прошла в очень сложных условиях, не стала исключением, завершена успешно. Все проекты, поставленные задачи, договорные обязательства по перевозке жизненно-важных, топливно-энергетических ресурсов выполнены в полном объёме.

Так, за достигнутые успехи по итогам навигации 2022 года Ленское объединенное речное пароходство вновь удостоено высшей отраслевой награды Российской Федерации – звания «Лидер отрасли» Росморречфлота в номинации «Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/наливные)».

«Это прежде всего успех большой команды и заслуга каждого сотрудника нашего предприятия, внесшего вклад в достижение высоких показателей по перевозке стратегических грузов», — поздравил коллег генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов.