28.03.2022
20:13
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Экономика

ЛОРП приглашает на работу

ПАО ЛОРП приглашает на работу

Капитанов, помощников капитана, механиков,

крановщиков, электромехаников, сварщиков, шкиперов,

мотористов, матросов, судовых поваров и проводников.

Достойная заработная плата

Полный соцпакет

Для иногородних — оплата проезда к месту работы и обратно

Переобучение за счет предприятия

Поддержка молодых специалистов

Профессиональный коллектив

Дружная атмосфера

Уверенность в завтрашнем дне

Справки по телефону 40-80-09 добавочный 1260.

Источник: Пресс-служба ПАО ЛОРП
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+7 (999) 174-67-82
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