ЛОРП поздравляет с праздником 1 мая

Уважаемые жители республики!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём весны и труда.

Первомай традиционно был и остается одним из самых светлых и любимых всеми праздников, является символом весеннего обновления, светлых надежд и новых планов на будущее. Этот радостный день проникнут глубоким уважением к добросовестному, созидательному труду, как главной ценности общественной жизни.

Для речников это пора самого ответственного периода – начала навигации, времени напряженного труда и высокой самоотдачи. Перед Ленским пароходством стоят большие задачи: необходимо приложить максимум усилий для своевременного выхода флота в запланированные рейсы, выполнить все поставленные цели. Доставка жизненно важных грузов по водным магистралям наших рек, Северному морскому пути для улусов и городов, в самые отдаленные уголки Якутии – это главная задача речников Ленского пароходства, которую выполняет многотысячный коллектив профессионалов. В ПАО «ЛОРП» трудятся опытные капитаны, механики, штурманы, которые успешно готовят молодое поколение речников к флотской жизни, сохраняют и преумножают давние традиции работать добросовестно, с честью служа родной Отчизне.

Наши подразделения от Осетрово до Белой Горы полностью готовы приступить к навигационным работам.

В майские дни будет поднят флаг навигации 2021 года. Наши суда отправятся на Амгу, Вилюй, Витим, Алдан; из Осетрово на Пеледуй, Ленск, Олекминск, Якутск с народно-хозяйственными, стратегическими грузами, которые с открытием Арктической навигации будут доставлены грузополучателям по Северному морскому пути.

Уважаемые жители Якутии!

Пусть этот праздничный весенний день 1 мая укрепит в ваших сердцах оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты! Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и отличного весеннего настроения Вам и Вашим родным!

Народный депутат республики,

генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов