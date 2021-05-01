ЛОРП поздравляет с праздником 1 мая
Уважаемые жители республики!
От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём весны и труда.
Первомай традиционно был и остается одним из самых светлых и любимых всеми праздников, является символом весеннего обновления, светлых надежд и новых планов на будущее. Этот радостный день проникнут глубоким уважением к добросовестному, созидательному труду, как главной ценности общественной жизни.
Для речников это пора самого ответственного периода – начала навигации, времени напряженного труда и высокой самоотдачи. Перед Ленским пароходством стоят большие задачи: необходимо приложить максимум усилий для своевременного выхода флота в запланированные рейсы, выполнить все поставленные цели. Доставка жизненно важных грузов по водным магистралям наших рек, Северному морскому пути для улусов и городов, в самые отдаленные уголки Якутии – это главная задача речников Ленского пароходства, которую выполняет многотысячный коллектив профессионалов. В ПАО «ЛОРП» трудятся опытные капитаны, механики, штурманы, которые успешно готовят молодое поколение речников к флотской жизни, сохраняют и преумножают давние традиции работать добросовестно, с честью служа родной Отчизне.
Наши подразделения от Осетрово до Белой Горы полностью готовы приступить к навигационным работам.
В майские дни будет поднят флаг навигации 2021 года. Наши суда отправятся на Амгу, Вилюй, Витим, Алдан; из Осетрово на Пеледуй, Ленск, Олекминск, Якутск с народно-хозяйственными, стратегическими грузами, которые с открытием Арктической навигации будут доставлены грузополучателям по Северному морскому пути.
Уважаемые жители Якутии!
Пусть этот праздничный весенний день 1 мая укрепит в ваших сердцах оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты! Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и отличного весеннего настроения Вам и Вашим родным!
Народный депутат республики,
генеральный директор ПАО «ЛОРП»
Сергей Ларионов
+7 (999) 174-67-82