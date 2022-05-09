ЛОРП поздравляет с Днём Великой Победы!

Уважаемые жители Республики!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» поздравляю Вас с Днём Великой Победы! С праздником мира и торжества справедливости!

Есть исторические события, значение которых не меркнет с течением времени. Каждый прошедший год лишь с возрастающей силой подчеркивает их величие и значимость. Победа нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах людей.

С каждым годом все дальше уходят от нас события суровых военных лет, но величие подвига наших дедов и отцов не померкнет никогда. Этот праздник навсегда останется ярким символом беззаветной воинской доблести, высокой духовности, единства и сплоченности нашего многонационального народа.

В преддверии 9 Мая представителей разных поколений, охватывает особое чувство гордости за нашу страну. Подвиг ветеранов, который не подвластен времени, является самой яркой героической страницей истории. Сегодня мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Низкий поклон ветеранам войны, тыла и детям войны. На Вашу долю выпали суровые испытания, но Вы проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Память о военном лихолетье, гордость за подвиг воинов и тружеников тыла передаются из поколения в поколение, служат нам нравственным ориентиром. Низкий Вам поклон.

В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, весеннего праздничного настроения и семейного благополучия!

Народный депутат Республики,

Генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов