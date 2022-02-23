ЛОРП поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые защитники!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества!

23 февраля — знаменательная дата для всей страны, день памяти и гордости. Из поколения в поколение российские воины передают святые для каждого из нас понятия — честь, верность присяге, любовь к Родине, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества.

День защитника Отечества — праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в вашей профессиональной деятельности, познать радость побед и всегда чувствовать поддержку, доверие и восхищение Ваших друзей и коллег.

В этот славный праздник воинской доблести, чести и славы от всей души желаю Вам безоблачного неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!