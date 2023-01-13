ЛОРП поздравляет с Днем печати

13 января в нашей стране отмечается День российской печати – профессиональный праздник журналистов, полиграфистов, издателей – всех, чья работа связана с печатным делом. Этот праздник связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Тогда появилась первая русско-язычная печатная пресса в России. С тех пор прошло уже 320 лет!

Все достойные внимания моменты нашей истории нашли свое отражение на страницах газет и журналов. И сегодня республиканские СМИ в полной мере продолжают лучшие традиции отечественной журналистики.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поздравляет журналистов нашего Северного края: «От лица Ленского объединенного речного пароходства всех сотрудников средств массовой информации поздравляю с профессиональным праздником, с Днем российской печати! Быть всегда на передовой событий – ваше жизненное кредо. Примите слова благодарности за освещение бесперебойной работы Ленского пароходства в навигационный и межнавигационный периоды, когда судами флагмана речной отрасли республики доставляются жизненно важные грузы в различные районы Якутии, когда силами речников проводится судоремонт и выморозка судов. Спасибо за ваш нелегкий труд, за профессионализм, за творческий подход к работе. Желаем вам неугасаемого творческого горения, ярких героев и интересных тем, благодарных читателей, зрителей и слушателей. Крепкого здоровья, успехов, и такой же жизненной силы, как у нашей Лены-матушки!»