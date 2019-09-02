ЛОРП поздравило первоклассников с Днем знаний!

По сложившейся традиции коллектив Ленского объединенного речного пароходства в лице Генерального директора Сергея Ларионова поздравил первоклассников, школьников и педагогический состав школ, над которыми ведет шефство на протяжении нескольких лет.

11 школ, в числе которых Майская средняя школа Амгинского улуса, получили сегодня подарки из рук руководителей речников.

Генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов лично поздравил школьников и педагогический коллектив школы №32.

В приветственном слове он сказал, что «успешно освоить предметы и получить аттестат – это еще только полдела. Важно стать высокообразованной личностью. Хорошее образование сегодня — залог успешного и благополучного будущего. Во многом этот процесс зависит от благородного и нелегкого труда педагогов, которые помогают раскрыть таланты, заложенные самой природой».

Руководство ЛОРПа также посетило Институт водного транспорта и Жатайский техникум. Эти два учебных заведения выпускают, в том числе, и специалистов речного транспорта, так что сотрудники Пароходства никак не могли не поздравить своих будущих коллег. Начальник эксплуатации флота ОАО «ЛОРП» Юрий Бадин особо отметил, что для первокурсников — это преддверие нового жизненного пути, вход в увлекательный мир новых знаний и любопытных открытий. Для выпускников – это насыщенная и самая ответственная пора – ведь впереди защита дипломов, сдача выпускных экзаменов. Вместе с ними и преподаватели, и студенты среднего звена перевернули новую страницу в учебном календаре.

На протяжении нескольких лет ОАО «ЛОРП» ведет шефство над якутской кадетской школой, всячески поддерживает во всех их начинаниях. День знаний – еще один повод посетить школу и поздравить коллектив с началом учебного года. В своем поздравлении начальник службы перевозок Анатолий Ляпунов сказал следующее: «Я не случайно 1 сентября приехал именно сюда. Здесь, в этих стенах, воспитываются будущие служащие правоохранительных, военных и государственных структур – поистине мужественных профессий. Вполне возможно, что кто-то из вас хочет связать свою судьбу с профессией речника, очень нелегкой, но очень интересной профессией!»

История ОАО «ЛОРП» неразрывно связана с именем Евгения Чистякова, бывшего генерального директора пароходства, уроженца с. Покровка, чье имя гордо носит Майская средняя школа Амгинского улуса. «Для нас, Лорповцев , большая честь присутствовать на празднике Дня знаний в школе имени Евгения Чистякова» — подытожил поздравительную речь начальник отдела по управлению имуществом Сергей Степанов.

Ленское объединенное речное Пароходство в лице Генерального директора Сергея Ларионова сердечно поздравляет всех с днем знаний!