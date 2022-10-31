ЛОРП поддерживает проект «Защита» в условиях СВО

В настоящее время готовится заявка на участие в 1 конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. При поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) создан проект «Единый штаб помощи семьям военнослужащих «Защита». Целью проекта является организация единого штаба по социальному сопровождению семей и родственников военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В адрес ПАО «ЛОРП» поступило обращение в лице заместителя Председателя Правительства РС (Я) Ольги Балабкиной с целью оказать содействие в реализации проекта.

На Совете директоров ПАО «ЛОРП», который состоялся 28 октября было принято решение поддержать проект «Единый штаб помощи семьям военнослужащих «Защита», стать его социальным партнером и оказать спонсорскую помощь на сумму более 3,8 миллионов рублей для оплаты путевок на оздоровление и реабилитацию участников Специальной военной операции в санатории «Бэс Чагда» (г. Москва).

«В столь ответственный и сложный период мы должны объединиться, чтобы наша страна выстояла. Поддерживаю решение Правительства РС (Я) о создании Единого штаба помощи семьям военнослужащих, а также решение Совета директоров ПАО «ЛОРП» о софинансировании проекта. 20 участников, получившие ранения вследствие СВО, смогут пройти реабилитацию в санатории «Бэс Чагда» в Подмосковье. Призываю предприятия города Якутска, нашей республики оказывать надлежащие меры поддержки мобилизованным гражданам и их семьям. Сегодня, в период завершения очередной навигации, подразделения Ленского объединенного речного пароходства проявили инициативу — направить предусмотренные средства для проведения мероприятия «Закрытие навигации» в поддержку мобилизованным работникам ПАО «ЛОРП», — сообщил генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов.

После объявления в России частичной мобилизации, ПАО «ЛОРП» усилило меры социальной поддержки для мобилизованных сотрудников, а также для их семей. Подписан приказ, согласно которому, семьям призванных сотрудников оказывается адресная социальная помощь в размере 50 000 рублей. Для мобилизованных ЛОРПа сформированы комплекты с предметами первой необходимости: вещь-мешки, мобильные кнопочные телефоны, фонарики, лекарственные средства, термобелье, теплые носки, перчатки и др. Рабочие места мобилизованных сохранены.