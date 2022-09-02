ЛОРП подарил первоклассникам школьные наборы и развивающие игры

Как известно, образование не стоит на месте: в школах реализуются инновационные республиканские проекты, обучающиеся посещают по несколько секций и кружков, в целях поддержки одаренных и талантливых детей ежегодно на муниципальном уровне проводятся мероприятия. День знаний для учеников является самым долгожданным днем, особенно для тех, кто впервые переступит школьный порог. В школах Усть-Майского улуса прозвенели первые звонки для 83 первоклассников.

В праздничный День знаний, от имени народного депутата Сергея Ларионова, прозвучали поздравления для детей Усть-Майского района: «Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября – начало очередного этапа на пути к новым вершинам и личностному росту. Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Для вас предстоящий учебный год станет важнейшим этапом новой, насыщенной жизни, а школьные будни готовят много ответственных и серьезных испытаний. Желаю вам отличных оценок, интересной и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. Без знаний не может быть ни творчества, ни созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности».

Торжественная линейка в Усть-Майской СОШ

Вручение подарков в Петропавловской СОШ

В преддверии нового учебного года также оказана поддержка «Белькачинской общеобразовательной школе» Усть-Майского улуса. Для оснащения кабинетов дошкольного отдела был приобретен и вручен учебный материал, направленный на развитие логического мышления, дидактические игры, пазлы, демонстрационный дидактический материал, стенды.

История ПАО «ЛОРП» неразрывно связана с именем Евгения Чистякова, бывшего генерального директора пароходства, уроженца с. Покровка, чье имя гордо носит «Майская средняя школа Амгинского улуса». В знаменательный день особое внимание было обращено на первоклассников Майской школы. Для них этот праздник самый волнующий и торжественный. Ребятам вручены подарочные школьные наборы и развивающие игры для творчества.

«От родителей учащихся МБОУ «Усть-Майская СОШ» выражаем благодарность Ларионову Сергею Александровичу за внимание, поддержку и адресную помощь нашим детям! Сергей Александрович, огромное Вам спасибо за доброту, внимание и материальную поддержку! Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания. Спасибо, что не забываете своих земляков. Низкий Вам поклон», — прозвучали слова благодарности в адрес.