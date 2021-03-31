ЛОРП — победитель конкурса «Лидер отрасли»

26 марта в Москве, на итоговом расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта, были награждены победители конкурса Росчморречфлота «Лидер отрасли»: «Совкомфлот», ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (генеральный директор С.А.ЛАРИОНОВ), ПАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», АО «Дальневосточное морское пароходство», ПАО, «Семорок М», ЗАО, «Росморпорт», ФГУП, «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», ФБУ «Порт Тольятти», ОАО «ВОЛГА-ФЛОТ». Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей ЛАВРИЩЕВ вручил награду «Лидер отрасли» заместителю исполнительного директора по безопасности судоходства ПАО «ЛОРП» Максиму БАРБАШЕВУ.

ПАО «ЛОРП» уверенно держит лидерство в транспортном комплексе страны по всем показателям. Первую победу в конкурсе Росморречфлота ЛОРП одержал в 2017 году в номинации — судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/наливные). По итогам положительной работы 2017 года ЛОРП был впервые удостоен звания «Лидер отрасли» — высшей отраслевой награды Российской Федерации. Все эти годы пароходство работает только с положительной динамикой роста как грузоперевозок, так и увеличения экономических показателей.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев вручил награду «Лидер отрасли» заместителю исполнительного директора по безопасности судоходства ПАО «ЛОРП» Максиму Барбашеву

Несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и сложную судоходную обстановку компания за 2020 год имеет положительную динамику. Предприятием выполнены все принятые договорные обязательства. В навигацию 2020 года пароходством перевезено 1 млн 416 тыс. тонн коммерческих грузов, в том числе нефтепродуктов – 338 тыс. тонн, сухогрузов 1 млн 78 тыс. тонн. Кроме того, для собственных нужд перевезено 115 тыс. тонн грузов. В 2020 году ЛОРП увеличило объём коммерческих перевозок грузов на 14,1%, грузооборот вырос на 18,9%. План пароходством выполнен на 109%.

«Поздравляю весь наш большой и дружный коллектив ЛОРПа с этой большой наградой, которая получена благодаря ответственному подходу к своему делу каждого работника, каждого экипажа», — отметил Сергей Александрович Ларионов.