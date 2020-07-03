ЛОРП: План перевозок выполнен!

3 июля, в преддверии дня работника морского и речного флота, в ПАО «ЛОРП» состоялось традиционное радиосовещание, на котором подведены итоги работы флота за июль и в целом за 2 квартал текущего года. В совещании приняли участие заместители генерального директора, специалисты служб и отделов, в режиме онлайн-конференции участвовали начальники подразделений пароходства, экипажи судов, находящиеся на водных магистралях Ленского бассейна.

Открыл совещание генеральный директора ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ:

— Уважаемые коллеги! Во-первых, поздравляю Вас с наступающим профессиональным праздником. Желаю, чтобы мы все благополучно отработали навигацию 2020 года и завершили ее только с хорошими показателями. Нарастающим итогом с начала навигации по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 404 тысяч тонн народно – хозяйственных грузов с продукцией 395 миллионов тонно – километров. Из числа перевезённых грузов нефтепродукты наливом составляют 124 тысяч тонн, сухогрузы 280 тысяч тонн. План мая выполнен на 106%, в июне — на 105%».

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По сообщению начальника управления по эксплуатации флота Юрия БАДИНА, экипажи результативно отработали первый период навигации по доставке грузов на быстромелеющие реки. Выполнены все договорные обязательства по завозу грузов в пункты рек Амга и Вилюй. На реку Амга доставлено 30 тысяч тонн каменного угля, на реку Вилюй 93 тысяч тонн грузов, в том числе 11 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 82 тысяч тонн сухогрузов.

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На радиосовещании были рассмотрены текущие рабочие вопросы: по документообороту, соблюдению техники безопасности и безопасности судоходства. Заместитель генерального директора по управлению персоналом Владимир МЯКИШЕВ заострил внимание всех экипажей и руководителей береговых служб на том, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер и смягчение санкций по пандемии, необходимо и далее придерживаться всех требуемых мер, действовать, согласно инструкциям и допускать нарушений.

Руководство пароходства нацеливает судоэкипажи на безаварийную работу флота, на соблюдение всех правил безопасности судоходства, судовождения, техники безопасности, экологической, пожарной безопасности.